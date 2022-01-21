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Занятия отменили в школах Симферополя после сообщений о минировании

Полина Долганова

Происшествия
Занятия отменили в школах Симферополя после сообщений о минировании
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В школах Симферополя отменили уроки после сообщений о минировании. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в администрации города.

Уточняется, что изначально угрозы стали приходить на почты образовательных учреждений. Со временем их количество стало увеличиваться.

Чуть позже в администрацию города поступило сообщение об угрозе теракта во всех школах.

— Сообщения о минировании поступили на электронную почту симферопольских школ № 3, 5, 39, 30, 42, 24, 29, 43, 20, 15, 38, 41, 7, 18, — уточнили в мэрии.

В результате случившегося учреждения начали проверять оперативники и сотрудники полиции.

Накануне свыше ста школ эвакуировали в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами о минировании образовательных учреждений. Это произошло из-за того, что на электронные почты учреждений поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма.

До этого около 14 школ Ростова-на-Дону получили сообщения от анонимных источников об угрозе совершения террористических атак. В результате случившегося родителей попросили забрать своих детей из образовательных учреждений.

13 января все школы Саратова были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Уточнялось, что в результате случившегося все занятия в учреждениях отменились.

12 января 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге по аналогичным причинам. В департаменте здравоохранения города отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом, эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений. При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ. Сообщения вновь начали приходить в школы города 17 января.

13 января эвакуация всех школ прошла в Самаре.

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