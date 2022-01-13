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Все школы Саратова эвакуировали после сообщений о минировании

Полина Долганова

Происшествия
Все школы Саратова эвакуировали после сообщений о минировании
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Все школы города Саратов были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что в результате случившегося все занятия в образовательных учреждениях были отменены.

— Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений. В связи с тем, что это займет длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются, — цитирует сообщение мэрии РИА Новости.

Накануне сообщалось, что более ста школ эвакуировали в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами о минировании образовательных учреждений. Это произошло из-за того, что на электронные почты учреждений поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма.

В среду, 12 января, 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании. В департаменте здравоохранения города отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений. При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ.

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