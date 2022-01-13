Все школы Самары эвакуировали после сообщений о минировании

Фото: Pexels

Все школы Самары были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал, занятия в школах были отменены.

— Эвакуированы все школы, — цитирует представителя мэрии РИА Новости.

Сообщения о минированиях в российских школах

13 января все школы Саратова были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Уточнялось, что в результате случившегося все занятия в образовательных учреждениях отменились.

До этого более ста школ эвакуировали в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами о минировании образовательных учреждений. Это произошло из-за того, что на электронные почты учреждений поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма.

В среду, 12 января, 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге по аналогичным причинам. В департаменте здравоохранения города отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений. При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ.