Школы Екатеринбурга вновь начали получать сообщения о «минировании»

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В школы Екатеринбурга вновь начали поступать сообщения о минировании утром в понедельник, 17 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Сегодня утром в две школы Екатеринбурга поступили сообщения о минировании, — говорится в сообщении.

Уточняется, что из обоих образовательных учреждений все учащиеся и сотрудники были эвакуированы.

При этом по итогам проверки зданий правоохранители не нашли никаких взрывных устройств и разрешили детям и работникам школ вернуться к образовательному процессу, передает Интерфакс.

Сообщения о минированиях в российских школах

13 января все школы Саратова были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Уточнялось, что в результате случившегося все занятия в образовательных учреждениях отменились.

До этого более ста школ эвакуировали в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами о минировании образовательных учреждений. Это произошло из-за того, что на электронные почты учреждений поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма.

В среду, 12 января, 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге по аналогичным причинам. В департаменте здравоохранения города отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений. При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ.

13 января эвакуация всех школ прошла в Самаре.