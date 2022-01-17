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Минимум 14 школ Ростова-на-Дону получили сообщения о «минировании»

Полина Долганова

Происшествия
Минимум 14 школ Ростова-на-Дону получили сообщения о «минировании»
Фото: Pexels

Как минимум 14 школ Ростова-на-Дону получили сообщения от анонимных источников об угрозе совершения террористических атак. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в полиции города.

В результате случившегося родителей попросили забрать своих детей из образовательных учреждений, передает ТАСС.

13 января все школы Саратова были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Уточнялось, что в результате случившегося все занятия в образовательных учреждениях отменились.

До этого более ста школ эвакуировали в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами о минировании образовательных учреждений. Это произошло из-за того, что на электронные почты учреждений поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма.

В среду, 12 января, 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге по аналогичным причинам. В департаменте здравоохранения города отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений. При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ. Сообщения вновь начали приходить в школы города в понедельник, 17 января.

13 января эвакуация всех школ прошла в Самаре.

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