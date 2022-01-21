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Все школы и детсады Саратова приостановили работу из-за угрозы минирования

Полина Долганова

Происшествия
Все школы и детсады Саратова приостановили работу из-за угрозы минирования
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Все школы и детские сады города Саратов приостановили свою работу из-за проверок правоохранителей после сообщений о минировании. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в администрации города.

— В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий учебных и дошкольных заведений, образовательный процесс сегодня прерывается, — говорится в сообщении мэрии в Telegram.

В экстренных службах РИА Новости рассказали, что учреждения эвакуировали после того, как в местный арбитражный суд поступили угрозы о минировании.

21 января в школах Симферополя отменили уроки после сообщений об угрозе террористических атак.

Накануне свыше ста школ эвакуировали в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами о минировании образовательных учреждений. Это произошло из-за того, что на электронные почты учреждений поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма.

До этого около 14 школ Ростова-на-Дону получили сообщения от анонимных источников об угрозе совершения террористических атак. В результате случившегося родителей попросили забрать своих детей из образовательных учреждений.

12 января 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге по аналогичным причинам. В департаменте здравоохранения города отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом, эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений. При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ. Сообщения вновь начали приходить в школы города 17 января.

13 января эвакуация всех школ прошла в Самаре.

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