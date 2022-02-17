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Охранник московского фитнес-клуба расстрелял бойца ММА

Елена Самойлова

Происшествия
Охранник московского фитнес-клуба расстрелял бойца ММА
Фото: vyvoz.org
Россия, Москва, улица Орджоникидзе Карта всех событий

Конфликт между двумя мужчинами случился на улице Орджоникидзе 16 февраля. Один из них в ходе драки применил травматическое оружие. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

По предварительным данным, стрелявший скрылся с места преступления. Пострадавший для оказания помощи был доставлен в медучреждение.

— Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, — заключили в пресс-службе МВД.

По данным СМИ, в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба огнестрельное ранение получил боец ММА Багдат Дюсембаев. Он госпитализирован, передает ТАСС.

Багдат Дюсембаев — уроженец Казахстана. На счету спортсмена уже семь поединков, из которых в двух он победил.

В начале января жительница Подольска, которая получила ранения в результате выстрела из травматического пистолета, заявила, что произошедшее является случайностью.

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