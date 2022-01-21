Раненая жена полицейского подтвердила версию о случайном выстреле из травмата

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Московская область, Подольск Карта всех событий

Жительница Подольска, которая получила ранения в результате выстрела травмата, заявила, что произошедшее является случайностью. Об этом сообщают СМИ в пятницу, 21 января.

По данным Telegram-канала SHOT, девушка рассказала, что ее муж чистил травматический пистолет. В этот момент она наклонилась к нему, чтобы поцеловать, после чего произошел выстрел.

До этого в Следственном комитете по МО сообщили, что в Подольске мужчина ранил свою жену из травматического пистолета. Пострадавшая — 28-летняя девушка. Ее муж чистил травматический пистолет, как вдруг оружие случайно выстрелило. После этого потерпевшую госпитализировали с раной в области шеи.

По данным РЕН ТВ, пистолет выстрелил неслучайно. В затылок жене выстрелил полковник полиции Алексей Кулдошин. По предварительной информации, между ним и его супругой произошла ссора. В момент инцидента Кулдошин мог находиться в состоянии опьянения.

В ноябре в Сергиевом Посаде пьяный сотрудник ГИБДД выстрелил из травмата в свою дочь. 47-летний мужчина ехал в автомобиле такси вместе со своей 20-летней дочерью. Во время поездки между ними произошла ссора.