Полицейский выстрелил в жену из травмата в Подольске

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Россия, Московская область, Подольск Карта всех событий

В Подольске мужчина ранил свою жену из травматического оружия, после чего девушку госпитализировали. Об этом в пятницу, 21 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, травмированной оказалась 28-летняя девушка. Ее муж чистил травматический пистолет, как вдруг оружие случайно выстрелило. После этого потерпевшую госпитализировали с раной в области шеи.

— Следователями и криминалистами в настоящее время проводится осмотр места, устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники, — заключила собеседница «ВМ».

В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что надзорное ведомство «поставило на контроль ход и результаты процессуальной проверки».

РЕН ТВ сообщает, что пистолет выстрелил неслучайно. В затылок жене выстрелил полковник полиции Алексей Кулдошин. По предварительной информации, между ним и его супругой произошла ссора. В момент инцидент Кулдошил мог находиться в состоянии опьянения.

В ноябре в Сергиевом Посаде пьяный сотрудник ГИБДД выстрелил из травмата в свою дочь. 47-летний мужчина ехал в автомобиле такси вместе со своей 20-летней дочерью. Во время поездки между ними произошла ссора.