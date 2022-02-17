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Бочкарев: В Москве к 2025 году построят 11 пожарных депо

Георгий Соланович

Город
Бочкарев: В Москве к 2025 году построят 11 пожарных депо
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Рабочие построят 11 пожарных станций в новой и старой Москве до конца 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Вопросам обеспечения противопожарной безопасности в Москве традиционно уделяется большое внимание, и одним из ключевых направлений этой работы является строительство пожарных депо. Так, до конца 2024 года в столице планируется построить одиннадцать новых депо, — уточнил он.

Заммэра отметил, что пять пожарных станций построят в пределах старых границ Москвы: на улице Академика Анохина, в поселке Северный и на Западной улице в следующем году, а на Автозаводской улице и в шестом проезде проезде Подбельского — в 2024.

Шесть депо появятся в ТиНАО, причем строительство двух из них закончат уже в этом году, резюмировал Бочкарев.

16 февраля заммэра заявил, что в столице на территориях бывших промзон в 2022 году введут в эксплуатацию 90 объектов общей площадью свыше 3,8 миллиона квадратных метров.

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