Андрей Бочкарев: Тоннель построят в рамках реконструкции Старо-Рублевского путепровода

Фото: Пресс-служба МУФ

Россия, Москва, улица Герасима Курина Карта всех событий

В рамках реконструкции Старо-Рублевского путепровода рабочие построят тоннельное сооружение. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На западе Москвы сегодня ведется реконструкция Старо-Рублевского путепровода. В настоящий момент строители выполняют работы по устройству мостового полотна путепровода тоннельного типа на пересечении с улицей Герасима Курина и прокладке инженерных коммуникаций, — уточнил он.

Заммэра добавил, что на данный момент реконструкционные работы завершены почти на 40 процентов.

В рамках проекта предусмотрено строительство и обновление двух километров дорог. Новый путепровод улучшит транспортную доступность улиц Ивана Франко, Кастанаевской и Герасима Курина. Более того, завершение реконструкции освободит территорию для прохождения северного дублера Кутузовского проспекта.

16 февраля заммэра заявил, что в столице на территориях бывших промзон в 2022 году введут в эксплуатацию 90 объектов общей площадью свыше 3,8 миллиона квадратных метров.