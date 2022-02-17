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«Самые жесткие меры»: Путин предложил высылать из страны нелегальных мигрантов

Михаил Алимов

Политика
«Самые жесткие меры»: Путин предложил высылать из страны нелегальных мигрантов
Фото: Администрация президента РФ

В отношении нелегальных мигрантов и лиц, которые нарушают законы РФ, необходимо применять жесткие меры. Среди них высылка из страны и запрет на въезд на ее территорию. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил президент России Владимир Путин.

— Нелегальная миграционная деятельность, преступные группировки, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес… Против этих людей — самые жесткие меры. Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем, — передает его слова РИА Новости.

10 февраля президент России Владимир Путин создал межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Новую структуру будет возглавлять заместитель председателя ведомства. Данный пост в настоящее время занимает Дмитрий Медведев. Комиссия создана для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности в миграционной сфере и регулированию миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны.

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