Денис Майданов рассказал, как готовится отметить 30-летний юбилей творческой деятельности

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов рассказал, как готовится отметить тридцатилетний юбилей своей творческой деятельности. В свой день рождения, который артист отмечает 17 февраля, он поделился творческими планами.

— Свой день рождения и юбилей творческой деятельности я отмечаю двумя концертами — в Санкт-Петербурге и в Москве. Конечно, прозвучат песни из всех моих девяти альбомов. А сегодня выходит еще один альбом, десятый, работа над которым еще будет продолжаться, — отметил Майданов в комментарии ФАН.

Артист рассказал, что каждый раз формирует плейлист на концерт по своему усмотрению. Но на концерте зрители могут высказать свои пожелания, и он исполнит любимые публикой композиции.

Майданов также отметил, что возможно на московском концерте он выйдет на сцену вместе со своей дочерью — 13-летней исполнительницей Владой Майдановой. По словам отца, он рассчитывал, что дочь дебютирует несколько позже, но юная артистка уже готова к выступлениям перед большой аудиторией и намерена продолжать музыкальную династию. Артист рассказал, что дочь занимается музыкой, вокалом, гитарой, фортепьяно, а теперь и сама начала писать песни.

До этого Денис Майданов прокомментировал присвоение российского гражданства актрисе Наталии Орейро и ее девятилетнему сыну.