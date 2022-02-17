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Участник лейбла Black Star написал гимн для нового сезона премии «КАРДО»

Георгий Соланович

Общество
Участник лейбла Black Star написал гимн для нового сезона премии «КАРДО»
Фото: pixabay.com/ru

Участник лейбла Black Star Слава «Slame» написал гимн для нового сезона международной конкурс-премии за вклад в развитие уличного искусства и спорта «КАРДО». Об этом сообщила пресс-служба премии.

Уточняется, что композиция приурочена к старту нового юбилейного сезона проекта.

— Ребята напомнили меня, когда я еще только начинал. Меня это так зацепило, что слова легли сами, — рассказал исполнитель.

Генеральный директор Премии Валентин Работенко поблагодарил лейбл Black Star за коллаборацию и высказал надежду, что вместе организации смогут создать «крутой контент».

Премия «КАРДО» уже на протяжении пяти лет объединяет лучших молодых исполнителей и дает им возможность показать свое мастерство. Генеральный директор Фонда президентских грантов, в свою очередь, заявил, что у конкурса на данный момент нет аналогов ни в России, ни в мире.

Сам проект разделен на три этапа и пройдет с 1 февраля по 11 сентября 2022 года. Финалы премии будут проходить в Белгороде на протяжении пяти дней.

Стали известны победители премии «Золотой глобус». Лучшая музыкальная композиция — песня певицы Билли Айлиш «No Time To Die» для нового фильма про знаменитого агента 007 Джеймса Бонда «Не время умирать».

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