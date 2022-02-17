Мемориальную доску дважды Герою Советского Союза Челнокову открыли в Москве

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Россия, Москва, Новопесчаная улица, 19к3 Карта всех событий

Церемония открытия мемориальной доски дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Николаю Челнокову состоялась в Москве. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— Во время Великой Отечественной войны Николай Васильевич участвовал в разных наступательных авиациях, в битве за Кавказ. Всего за годы войны совершил более 250 боевых вылетов. Теперь память о герое увековечена в столице на Новопесчаной улице, — рассказал Емельянов.

По его словам, мемориальная доска была установлена в доме, где Челноков жил с 1950 по 1974 год. Инициатором установки стала межрегиональная общественная организация «Клуб героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области».

В церемонии открытия приняли участие представители столичных ведомств, ветеранских и общественных организаций, а также жители района, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого в Москве прошло торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Евгению Пепеляеву. Бронзовый мемориал изготовили скульптор Бурганов и архитектор Рыжкова. На нем изображено лицо летчика.