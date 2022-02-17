В Роспотребнадзоре предупредили о длительных последствиях «омикрона»

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Последствия от перенесенного штамма коронавируса «омикрон» могут быть столь же серьезными, как и после других вариантов. Об этом заявил замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в четверг, 17 февраля.

— Причина уже понятна — ключевой генетический фактор заключается в том, что вирус «садится» на рецепторы всех органов и систем и, соответственно, вызывает поражения и сосудистой системы, и внутренних органов. Проще говоря, где тонко, там и рвется, — после инфекции могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, а также манифестировать новые патологии, — рассказал специалист.

Течение штамма может протекать легче, чем раньше, но также отмечаются уже известные последствия, уточнил он. «Омикрон», по его данным, поражает легкие, сердечно-сосудистую систему, а также головной мозг.

Постковидное состояние до этого составляло два-четыре месяца, а теперь ряд пациентов страдает от него в течение года, предупредил эксперт. В программу диспансеризации для переболевших коронавирусом пациентов включены специальные исследования, помогающие диагностировать конкретные нарушения и патологии, приводит слова Горелова РИА Новости.

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10 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

Врач напомнил: чаще всего максимальное количество антител формируется, когда человек и вакцинируется, и переносит заболевание коронавирусом. Он добавил, что количество антител — это «в какой-то мере случайность», так как не во всех случаях это число является показателем защищенности от вируса.