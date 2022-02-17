Московские молодые режиссеры смогут получить стипендию мэра

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Новые меры поддержки студентов московских киношкол появились в Москве. Теперь молодые режиссеры могут рассчитывать на стипендию мэра и разнообразные гранты. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

По ее словам, кроме стипендии и грантов студенты также получат возможность показать свои работы в кинотеатре «Салют» и на онлайн-платформе. Мокрицкая также отметила, что эти меры поддержки — инициативы, которые мэру подали столичные киношколы в День кино в 2021 году.

— Еще раз повторюсь, что в этом году Департамент культуры города Москвы через «Москино» выдаст десять стипендий мэра пяти московским киношколам, — уточнила директор.

В число школ, которым правительство выдаст стипендии, входят: Московская школа кино, Московская школа нового кино, высшая школа кино «Арка», школа кино и телевидения «Индустрия» а также Высшие курсы сценаристов и режиссеров имени Данелии. «Москино» примет заявки на оказание финансовой поддержки двум кандидатам от каждого учебного заведения.

Студенческие работы начнут показывать в кинотеатре «Салют» уже весной этого года. Подобные кинопоказы будут проводиться несколько раз в месяц.

— Мы хотим, чтобы к нам приходила молодежь, чтобы они любили этот кинотеатр. Там есть возможность для дискуссионного клуба, мы можем это все организовать, — отметила Мокрицкая.

Также в «Москино» начнут заниматься созданием онлайн-платформы с лучшими фильмами о Москве, снятыми студентами московских вузов. Уточняется, что платформа будет абсолютно бесплатной, передает РИА Новости.

В 2021 году были определены 14 получателей грантов от правительства Москвы, им одобрена поддержка на общую сумму около 84 миллионов рублей. Прием заявок на гранты для создателей некоммерческой авторской анимации, получивших награды на профильных конкурсах и фестивалях, продолжался до 24 декабря.