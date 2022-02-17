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Международные резервы России повторили исторический максимум

Иван Юминов

Экономика
Международные резервы России повторили исторический максимум
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Международные резервы России выросли на 0,7 процента и повторили исторический максимум. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ в четверг, 17 февраля.

— Объем международных резервов по состоянию на 11 февраля составил 639,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,7 миллиарда долларов, или на 0,7 процента, главным образом в результате положительной переоценки, — отмечается на сайте ЦБ.

15 февраля ЦБ сообщил, что тестирование платформы цифрового рубля стартовало в России. Три кредитных организации уже подключились к платформе, а две успешно провели полный цикл операций с использованием мобильных приложений, уточнили в регуляторе.

Клиентам удалось открыть цифровые кошельки, а также обменять безналичные рубли на цифровые, после чего они провели операции перевода цифровых рублей между собой. ЦБ, как следует из материала, является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы.

При этом клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции на платформе цифрового рубля через финансовые организации. Платформа призвана обеспечить доступ к цифровому кошельку клиента через мобильное приложение любого банка, в котором он обслуживается.

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