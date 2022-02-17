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Вячеслав Малежик рассказал, как отметит юбилей

Ирина Игнатенко

Общество
Вячеслав Малежик рассказал, как отметит юбилей
Фото: facebook/V.Malezhik

Советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России Вячеслав Малежик отмечает 75-летие. В разговоре с ФАН музыкант рассказал, как отметит день рождения.

Он отметил, что порадует родных и близких концертом.

— Сегодня такой день, мы готовимся к концерту. 75 лет мы будем отмечать именно так — у нас это традиция. Концерт пройдет в Москве в музыкальном бард-клубе «Гнездо глухаря». Это и станет самым большим праздничным торжеством и событием сегодня. Мы будем петь песни, шутить, смеяться, выпивать, закусывать — все сразу, — рассказал он.

Он отметил, что уже успел получить поздравления от самых близких родных и коллег.

За годы творчества Малежик выпустил около 30 альбомов. Наиболее известные песни — «Двести лет», «Попутчица», «Мозаика», «Туман в декабре», «Подарок», «Острова», «Провинциалка».

До этого Денис Майданов рассказал, как готовится отметить 30-летний юбилей творческой деятельности. Артист рассказал, что каждый раз формирует плейлист на концерт по своему усмотрению. Но на концерте зрители могут высказать свои пожелания, и он исполнит любимые публикой композиции.

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