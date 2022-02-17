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Фигуристка Трусова первой в истории выполнила пять четверных прыжков

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Фигуристка Трусова первой в истории выполнила пять четверных прыжков
Фото: Telegram / olympic_russia

Россиянка Александра Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков.

Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Она без ошибок сделала флип, сальхов и два лутца в четыре оборота в произвольной программе.

Пятый четверной прыжок, который Трусова пыталась исполнить, тулуп, получился с ошибкой на приземлении. Фигуристка набрала 177,13 балла и превзошла личный рекорд.

15 февраля фигуристка Камила Валиева выступила в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Судьи оценили прокат россиянки в 82,16 балла.

В начале выступления Валиева допустила ошибку в акселе в 3,5 оборота. Затем она чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Российские фигуристки Валиева (82,16 балла), Анна Щербакова (80,2) и Александра Трусова (74,6) находятся в первой четверке после короткой программы в индивидуальном турнире. В беседе с «Вечерней Москвой» призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух оценил шансы спортсменок на олимпийские медали.

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