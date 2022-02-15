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Камила Валиева стала промежуточным лидером в короткой программе на Олимпиаде

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Камила Валиева стала промежуточным лидером в короткой программе на Олимпиаде
Фото: Telegram / olympic_russia

Российская фигуристка Камила Валиева выступила в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка выступила в короткой программе под номером 26 во вторник, 15 февраля.

Судьи оценили прокат россиянки в 82,16 балла.

В начале выступления Валиева допустила ошибку в акселе в 3,5 оборота. Затем она чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире. Одна из причин подобного решения — позднее уведомление о положительном результате допинг-теста.

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