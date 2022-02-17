Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Ого, что творится!»: сестра Жанны Фриске рассказала о беременности

Лала Манушакян

Общество
«Ого, что творится!»: сестра Жанны Фриске рассказала о беременности
Фото: Instagram/friske_natalia

Сестра певицы Жанны Фриске 35-летняя Наталия Фриске опубликовала в своем Instagram кадры с фотосессии, где она предстала перед подписчиками в сказочном образе и раскрыла свою беременность.

— Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз, не хотела ее ни с кем делить, — написала девушка.

Она добавила, что хотела оставить такое важное событие в тайне, но пресса распространила слухи о ее новом статусе, и она решила больше не скрывать свою радостную новость.

— Да, я жду малыша, и я безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже, — сообщила Фриске.

На снимке девушка в золотой краске, а на ее спине видны крылья феи. Такую фотосессию, по словам Фриске, она планировала давно.

Подписчики удивились такому важному событию в жизни блогерши и оставили множество пожеланий ей и малышу: «Ого, что творится! Мои поздравления»; «Наташа, поздравляю тебя от всего сердца! Знаю, как долго ты этого ждала и мечтала. Дай Бог здоровья и тебе, и ребеночку»; «Прекрасная новость. Рада за Вас»; «Легкой вам беременности! Береги себя».

В марте 2021 года Наталия Фриске жаловалась на свое самочувствие, в частности, ее беспокоили боли в спине и в коленях. После этого девушка записалась на обследование к специалисту.

Читайте также:
Беременность Жанна Фриске тайна
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте