«Ого, что творится!»: сестра Жанны Фриске рассказала о беременности

Фото: Instagram/friske_natalia

Сестра певицы Жанны Фриске 35-летняя Наталия Фриске опубликовала в своем Instagram кадры с фотосессии, где она предстала перед подписчиками в сказочном образе и раскрыла свою беременность.

— Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз, не хотела ее ни с кем делить, — написала девушка.

Она добавила, что хотела оставить такое важное событие в тайне, но пресса распространила слухи о ее новом статусе, и она решила больше не скрывать свою радостную новость.

— Да, я жду малыша, и я безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже, — сообщила Фриске.

На снимке девушка в золотой краске, а на ее спине видны крылья феи. Такую фотосессию, по словам Фриске, она планировала давно.

Подписчики удивились такому важному событию в жизни блогерши и оставили множество пожеланий ей и малышу: «Ого, что творится! Мои поздравления»; «Наташа, поздравляю тебя от всего сердца! Знаю, как долго ты этого ждала и мечтала. Дай Бог здоровья и тебе, и ребеночку»; «Прекрасная новость. Рада за Вас»; «Легкой вам беременности! Береги себя».

В марте 2021 года Наталия Фриске жаловалась на свое самочувствие, в частности, ее беспокоили боли в спине и в коленях. После этого девушка записалась на обследование к специалисту.