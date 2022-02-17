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Двухэтажные поезда запустит РЖД по трем направлениям в апреле

Иван Юминов

Общество
Двухэтажные поезда запустит РЖД по трем направлениям в апреле
Фото: Telegram / РЖД

Три фирменных поезда РЖД станут двухэтажными в апреле 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 17 февраля.

— Поезда оснащены: системой климат-контроля, биотуалетами, индивидуальным освещением, розетками для зарядки мобильных устройств и USB-портами. В них предусмотрены места для маломобильных пассажиров с дополнительным оборудованием, — говорится в сообщении.

Обновление коснется поездов № 21/22 «Ульяновск» Ульяновск — Москва с 15 апреля, № 57/58 «Марий Эл» Йошкар-Ола — Москва с 16 апреля, а также № 53/54 «Чувашия» Чебоксары — Москва с 18 апреля. Продажа билетов на них уже открыта, отмечается в Telegram-канале РЖД.

2 февраля сообщалось, что вагоны-автомобилевозы РЖД перевезли порядка семи тысяч транспортных средств за 2021 год. Этот показатель почти в полтора раза опередил уровень 2020 года.

Самыми популярными в минувшем году стали направления из Москвы и Санкт-Петербурга в Адлер. Сейчас граждане могут воспользоваться услугами вагонов-автомобилевозов на девяти маршрутах, среди которых железнодорожные рейсы в Казань, Адлер, Самару и другие города.

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