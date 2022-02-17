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Эксперт рассказала о возможном отпуске и пенсии для самозанятых

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рассказала о возможном отпуске и пенсии для самозанятых
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Минтруд разработает новый закон о рынке труда в России. Порядок выплаты пособий безработным может быть изменен, как и статус самозанятых граждан.

Елена Нестерович, кандидат юридических наук, частнопрактикующий юрист в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, какие изменения могут произойти в ближайшее время.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Минтруд разработает новый закон о рынке труда в России

— Хотят, чтобы у самозанятых были какие-то гарантии: нормированное время труда и отдыха, отпуска, а также социальные пособия, пенсионные накопления, чтобы заказчик самозанятого отчислял средства в социальные фонды, — объяснила эксперт.

Она напомнила, что сейчас самозанятые только в добровольном порядке могут платить социальные взносы, которые будут учитываться при выплате пенсии. При этом законодатели хотят сделать эти выплаты обязательными.

— Если такие выплаты должны будут делать заказчики, это будет им не выгодно. Есть вероятность ухода в тень. Если это сделают обязательным для самозанятого, то это может быть нарушением прав, вдруг человек не хочет сам платить, а хочет быть предпринимателем, — пояснила эксперт.

Новые поправки планируют ввести к осени 2022 года.

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