«Нелегальная занятость — большая проблема»: в Госдуме объяснили, что изменят поправки к закону о занятости

Фото: Pexels

Новые поправки к закону «О занятости населения в Российской Федерации», которые планируют внести в Госдуму осенью 2022 года, позволят качественнее защитить граждан в случае потери работы, а также дадут больше возможностей для ее поиска. Кроме того, будут обсуждаться социальные гарантии самозанятых граждан. Об этом «Вечерней Москве» рассказала депутат, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что весь неформальный бизнес нужно выводить из тени.

— Нелегальная занятость — большая проблема любой экономики, но на нашу экономику особое влияние оказывает, поскольку те граждане, кто трудится в «черном» и «сером» секторах экономики, впоследствии не могут рассчитывать на пенсионное обеспечение. И уже сейчас не могут рассчитывать на достойное пособие по безработице в случае потери работы, — подчеркнула собеседница «ВМ».

По словам депутата, проблема проявилась особенно остро в начале пандемии, когда многие из тех, кто был неформально занят, потеряли работу и обратились в центры занятости. Однако россияне, не работавшие в течение последних 26 недель, не могли рассчитывать на пособие, которое получает официально трудоустроенный гражданин. Даже несмотря на то, что размер минимального пособия был увеличен, он все равно остался небольшим, заметила Бессараб.

Кроме того, неофициально работающие в будущем не могут рассчитывать на максимальный размер пенсии, отметила депутат.

— В будущем это пенсионное обеспечение, потому что социальная пенсия наступает позже на пять лет (65 лет — для женщин, 70 — для мужчин — прим. «ВМ»). Да и, собственно, по стоимости своей она гораздо меньше страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Именно поэтому нужно выводить рынок из тени, — рассказала Бессараб.

Как отметила депутат, наблюдение за работодателями будет усилено — соответствующие инструменты у контролирующих органов есть. Так как работодатель является агентом для официально трудоустроенного работника, отчисляющим все необходимые взносы и налоги, то, если его сотрудники работают неофициально, уже сейчас он может быть дисквалифицирован в случае повторного нарушения. Однако обычно надзорные органы ограничиваются штрафом и требованием о заключении договоров, подчеркнула Бессараб.

Также собеседница «ВМ» отметила, что поправки предполагают появление новых возможностей для поиска работы, в частности, создание индивидуального плана для безработного.

— Сегодня у нас появляется много новых инструментов и возможностей, в том числе через портал «Работа в России», где гражданин может не только в своем регионе найти работу по специальности, но и в соседнем, может пройти повышение квалификации и даже получить другую профессию. Необходимо будет во главу угла ставить потребности человека в развитии и творчестве, в получении соответствующей работы, что называется, для себя, — рассказала депутат.

Бессараб отметила, что раньше специалисты центров занятости проводили 60–70 процентов рабочего времени за бумажной работой. На поиск вакансий у них оставалась только треть времени. В будущем ситуация поменяется в сторону выполнения тех ожиданий, которые предъявляет человек в поиске работы, в том числе в переобучении, отметила собеседница «ВМ».

Как подчеркнула Бессараб, уже сейчас, если человек без уважительных причин отказывается от той работы, которую ему предлагают, его лишают пособия. Предполагается, что в будущем несоблюдение индивидуального плана при поиске работы также повлечет лишение пособия.

По словам депутата, будут обсуждаться поправки для самозанятых граждан.

— Не думаю, что будут установлены жесткие нормы труда для самозанятых (в том плане, что если восемь часов в сутки не отработал, то не зачисляется стаж или баллы). Это особая категория работающих, которая платит налог на профессиональный доход, и к ним предъявляются другие требования. Вопрос требует обсуждения по социальным гарантиям и пенсионному обеспечению. Видимо, нам стоит установить какие-то определенные требования, чтобы самозанятые были включены во все социальные сферы деятельности, — отметила Бессараб.

Собеседница «ВМ» заметила, что требует обсуждения и платформенная занятость: например, по такой схеме работают агрегаторы такси или сервисы доставки. Занятые в этих сферах граждане не защищены: в частности, они не могут получить листок нетрудоспособности в случае заболевания, так как не являются официально работающими. Подобная занятость имеет элементы трудовых отношений, подчеркнула Бессараб.

Новые поправки должны быть внесены в Госдуму осенью 2022 года, заметила депутат.

— Минтруд заявляет именно такие сроки. Конечно, все поправки находятся на обсуждении и еще будут меняться, — заключила собеседница «ВМ».

Минтруд пересмотрит механизм начисления пособий по безработице и усилит наблюдение за нелегальной трудовой деятельностью. Кроме того, ведомство намерено закрепить статус самозанятых. Предлагается внести изменения в порядок выдачи пособий безработным гражданам, а также закрепить статус самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для этой категории лиц хотят ввести нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг, а также урегулировать вопросы доступа к пенсиям, пособиям и другим социальным гарантиям.