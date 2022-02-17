Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице

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В четверг, 17 февраля, стало известно, что Министерство труда и социальной защиты пересмотрит механизм начисления пособий по безработице. Также ведомство намерено закрепить статус самозанятых.

Отмечается, что документ будет адаптирован к современным условиям труда. В Госдуму этот законопроект будет внесен на рассмотрение в ходе осенней сессии.

— Предлагается внести изменения в порядок выдачи пособий безработным гражданам, а также закрепить статус самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для этой категории лиц хотят ввести нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг, а также урегулируют вопросы доступа к пенсиям, пособиям и другим социальным гарантиям, — передает РБК.

Помимо этого, в документе появляются меры, которые направлены на борьбу с теневой занятостью.

28 января Минтруд предложил создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС. По общему правилу работодатели, как уточняется, платят 22 процента с зарплаты работника в ПФР в пределах облагаемой базы и десять процентов с заработка, превышающего ее.

При этом им также необходимо заплатить 5,1 процента в Фонд ОМС и 2,9 процента в ФСС с заработка в пределах облагаемой базы. Министерство предлагает установить единый круг застрахованных лиц.

Под этим подразумевается распространение ОМС на занятых по гражданско-правовым договорам граждан. Кроме того, ведомство намерено установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования.