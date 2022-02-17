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МИД России раскритиковал ответ США по гарантиям безопасности

Иван Юминов

В мире
МИД России раскритиковал ответ США по гарантиям безопасности
Фото: МИД РФ

США не предоставили конструктивный ответ на базовые элементы российского проекта договора о гарантиях безопасности. Об этом заявили в пресс-службе МИД России в четверг, 17 февраля.

— Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности, — говорится в сообщении.

Среди подобных пунктов ведомство назвало отказ от расширения НАТО, отзыв «бухарестской формулы», невступление Грузии и Украины в альянс, а также возврат военных потенциалов НАТО к состоянию на 1997 год. Данные положения, как подчеркнули в МИД, являются принципиальными, отмечает РИА Новости.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.

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