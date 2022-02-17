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Врач рассказал, когда ВИЧ станет рядовым заболеванием

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказал, когда ВИЧ станет рядовым заболеванием
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Смогут ли ВИЧ-инфекцию в будущем лечить так же эффективно, как, например, сезонный грипп, рассказал врач-терапевт и эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Арон Османович.

Он отметил, что это заболевание неплохо изучено на сегодняшний день, уже изучено, какие симптомы и последствия вызывает вирус. Медики научились снижать темпы повреждения иммунной системы. В настоящее время больные ВИЧ могут жить столько же, сколько и здоровые люди, но при этом они должны постоянно принимать лекарственные препараты.

По словам медика, вполне возможно, что ВИЧ уже через десять лет будут лечить как рядовое заболевание, и пациентам больше не придется принимать пожизненную терапию.

— Возможно ли будет вылечить ВИЧ раз и навсегда? Я считаю, что это проблема только времени и финансирования. Перспективные методы — это пересадка стволовых клеток крови и мРНК-вакцины. Мой прогноз: в течение 10 лет будет разработан метод полной элиминации ВИЧ без пожизненной терапии, — подчеркнул Османович в комментарии «МИР 24».

Ранее в РАН рассказали о российских разработках по борьбе с ВИЧ.

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