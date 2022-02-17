Представитель Федерации керлинга РФ Созин прокомментировал поражение россиян в Пекине

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Первый вице-президент Федерации керлинга в России (ФКР) Андрей Созин назвал главную причину неудачного выступления российских керлингисток на Олимпиаде в Пекине.

— Ничего сложного в ответе нет, команда заняла последнее место на Играх, не выполнила задачу, сыграла очень слабо. За все результаты тренер несет ответственность. Возможно, все это из-за того, что три человека переболели ковидом, не сумели подготовиться. В нынешних условиях можно принять этот факт за основную версию, — отметил Созин в комментарии ФАН.

17 февраля представительницы российской сборной проиграли представительницам Великобритании со счетом 4:9 в заключительном матче предварительного раунда. Россиянки заняли десятое место в турнирной таблице, потеряв шансы на попадание в полуфинал.

После поражения главный тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов принял решение подать в отставку.

3 февраля правительство России утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей.