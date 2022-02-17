Мужчина обокрал пенсионерку, заменив ювелирные украшения на бижутерию

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Молодой человек помогал пожилой женщине по дому, а после похитил 30 тысяч рублей и ювелирные украшения. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО в четверг, 17 февраля.

По данным ведомства, молодой человек помогал пожилой женщине по дому. В какой-то момент он решил воспользоваться доверием женщины и похитил 30 тысяч рублей и ювелирные украшения. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник заменил драгоценности в шкатулке на бижутерию.

Через некоторое время женщина заметила подмену и обратилась в полицию.

Вскоре сотрудники полиции задержали 28-летнего подозреваемого в краже по месту жительства. Общий ущерб от его действий составил около 200 тысяч рублей. Похищенным злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

15 февраля двое молодых людей проникли в квартиру в одном из домов на Давыдковской улице. Воспользовавшись отсутствием хозяев, они тайно похитили телевизор, игровую приставку и музыкальную колонку.