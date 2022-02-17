Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Финансовый эксперт объяснил подорожание на рынке жилья

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Финансовый эксперт объяснил подорожание на рынке жилья
Фото: moscow-live

Цены на жилье стремительно растут, причем не только в столице, но и в других регионах страны. Один из факторов — рост цен на стройматериалы. Сейчас с ситуацией на рынке разбирается ФАС.

Юрий Юденков, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, почему жилье подорожало вдвое и по каким причинам произошел такой стремительный рост.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Рост цен - сговор или реальная экономическая ситуация?

— Это последствия совещания производителей. Толчок дали мировые цены на все. Закачка триллионов долларов в американскую экономику спровоцировала движение. Совокупность факторов, новые требования к производителям со стороны экономики и напечатанные доллары дали толчок к росту цен, — посчитал эксперт.

Он отметил, что в ряде случаев расследование должна проводить ФАС. Кроме подорожания стройматериалов, стоимость жилья подскочила еще и по другим причинам:

— Она выросла из-за закрытия границ, отсутствия рабочей силы, жестких сроков строительства, инфляции и поднятия ключевой ставки, которая может быть и больше. Но самое главное: спрос на жилье остается, поэтому его будут покупать. И льготная ипотека есть, и купить без первоначального взноса можно. Будет расти цена и дальше, пока есть спрос.

Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы сообщила, что в 2021 году было зафиксировано рекордное количество договоров на покупку жилья.

Читайте также:
Цены Жилье
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте