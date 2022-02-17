Финансовый эксперт объяснил подорожание на рынке жилья

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Цены на жилье стремительно растут, причем не только в столице, но и в других регионах страны. Один из факторов — рост цен на стройматериалы. Сейчас с ситуацией на рынке разбирается ФАС.

Юрий Юденков, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, почему жилье подорожало вдвое и по каким причинам произошел такой стремительный рост.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Рост цен - сговор или реальная экономическая ситуация?

— Это последствия совещания производителей. Толчок дали мировые цены на все. Закачка триллионов долларов в американскую экономику спровоцировала движение. Совокупность факторов, новые требования к производителям со стороны экономики и напечатанные доллары дали толчок к росту цен, — посчитал эксперт.

Он отметил, что в ряде случаев расследование должна проводить ФАС. Кроме подорожания стройматериалов, стоимость жилья подскочила еще и по другим причинам:

— Она выросла из-за закрытия границ, отсутствия рабочей силы, жестких сроков строительства, инфляции и поднятия ключевой ставки, которая может быть и больше. Но самое главное: спрос на жилье остается, поэтому его будут покупать. И льготная ипотека есть, и купить без первоначального взноса можно. Будет расти цена и дальше, пока есть спрос.

Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы сообщила, что в 2021 году было зафиксировано рекордное количество договоров на покупку жилья.