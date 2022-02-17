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Мужчина за деньги прописывал мигрантов в своей квартире

Елена Самойлова

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Мужчина за деньги прописывал мигрантов в своей квартире
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Братиславская улица Карта всех событий

Собственник квартиры на Братиславской улице за денежное вознаграждение незаконно регистрировал иностранных граждан у себя. Подозреваемый в фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет уже задержан. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По словам представителя ведомства, хозяин квартиры достоверно знал, что иностранные граждане у него проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение им предоставлено не было.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В начале января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости модернизации миграционной политики в целях борьбы с растущей преступностью среди мигрантов в РФ.

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