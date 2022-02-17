Цифровые подстанции России оснастят оборудованием от резидента технополиса «Москва»

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До конца 2025 года на 40 российских объектах энергетики внедрят оптические трансформаторы от резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» компании «Профотек». Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Александр Прохоров.

— Компания вложила в свой проект на территории ОЭЗ более 108 миллионов рублей, на предприятии работают более 60 специалистов, — рассказал он.

По его словам, новые устройства установят на объектах магистральных и распределительных сетей. Среди них 15 подстанций с уровнем напряжения от 220 киловольт, а также 25 подстанций с напряжением от 110 киловольт.

На сегодняшний день трансформаторы «Профотек» уже работают на двух сибирских подстанциях, а также на первой в Арктике цифровой подстанции «Север».

Компания получила 300 миллионов рублей на расширение производства от фонда VEB Ventures группы ВЭБ.РФ.

Как отметил генеральный директор Технополиса «Москва» Геннадий Дегтев, среди продукции «Профотек» — волоконно-оптические измерительные трансформаторы тока и электронные трансформаторы напряжения. Они призваны заменить традиционные модели на энергетических предприятиях.

— «Профотек» с 2018 года входит в кластер микроэлектроники и оптики ОЭЗ «Технополис «Москва», где занимает более 2,7 тысячи квадратных метров на площадке «Печатники», — рассказал он.

До этого сообщалось, что территорию ОЭЗ «Технополис «Москва» расширят. В нее войдет часть бывшей промзоны «Южный порт». Правительство города выделит на приобретение прав аренды 615,5 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что земельные участки для расширения ОЭЗ расположены в районе пересечения Южнопортовой улицы и 3-го Угрешского проезда.