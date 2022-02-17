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Синоптик предупредил, что в ближайшие часы Москву накроет дождем

Евгений Белоусов

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Синоптик предупредил, что в ближайшие часы Москву накроет дождем
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ближайшие часы Москву накроет дождем. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, с 18:00 до 19:00 Москву накроет дождем местами вперемешку с мокрым снегом.

— Будет не лишним взять с собой зонт, а автомобилистам — запастись омывателем стекла, — предупредил Тишковец.

Он также подчеркнул, что за предстоящие сутки в Москве выпадет до семи миллиметров осадков, что составляет 20 процентов от месячной нормы. Синоптик также предупредил о штормовом ветре. Его порывы будут достигать 15–17 метров в секунду.

— Кроме того, москвичей ждет настоящая барическая пила: показания барометров будут стремительно падать, и к 03:00 пятницы достигнут самого дна — 723 миллиметра ртутного столба, — добавил синоптик.

После этого давление стремительно вырастет до 735 миллиметров ртутного столба. Об этом Тишковец написал у себя в Instagram.

16 февраля сообщалось, что городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.

Отмечается, что под особым контролем городских служб находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

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