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Вандалы разрисовали театр Станиславского и устроили стрельбу. Видео

Елена Самойлова

Происшествия
Вандалы разрисовали театр Станиславского и устроили стрельбу. Видео
Фото: Telegram / Mash
Россия, Москва, улица Большая Дмитровка, 17 Карта всех событий

В Москве вандалы разрисовали Драматический театр имени Станиславского на Тверской и устроили стрельбу. Об этом стало известно в четверг, 17 февраля.

— Любители граффити хотели оставить свой след в вечности, — отмечается в сообщении Telegram-канала Mash.

На видео заметно, что, когда к нарушителям подошел охранник, в ответ они начали палить в воздух из пистолета.

Видео: Telegram / Mash

После вандалы скрылись. Злоумышленников ищут.

В начале февраля неизвестные отбили голову у мемориала советскому солдату в Московской области.

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