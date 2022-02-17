Вандалы разрисовали театр Станиславского и устроили стрельбу. Видео

Фото: Telegram / Mash

Россия, Москва, улица Большая Дмитровка, 17 Карта всех событий

В Москве вандалы разрисовали Драматический театр имени Станиславского на Тверской и устроили стрельбу. Об этом стало известно в четверг, 17 февраля.

— Любители граффити хотели оставить свой след в вечности, — отмечается в сообщении Telegram-канала Mash.

На видео заметно, что, когда к нарушителям подошел охранник, в ответ они начали палить в воздух из пистолета.

Видео: Telegram / Mash

После вандалы скрылись. Злоумышленников ищут.

В начале февраля неизвестные отбили голову у мемориала советскому солдату в Московской области.