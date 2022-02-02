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Вандалы отбили голову памятнику солдатам ВОВ в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия
Вандалы отбили голову памятнику солдатам ВОВ в Подмосковье
Фото: youtube.com

В Московской области, в городе Старая Купавна, неизвестные надругались над памятником солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Вандалы отбили у мемориала советскому солдату голову, сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают вандалов.

24 декабря 2021 года суд приговорил к четырем годам колонии блогера, справившего нужду на стенд с фото ветерана ВОВ. До этого сообщалось, что прокуратура попросила назначить блогеру Матвею Юферову, осквернившему стенд с фото ветерана, наказание в виде пяти лет в колонии общего режима.

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