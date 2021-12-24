Суд приговорил к четырем годам колонии блогера, справившего нужду на стенд с фото ветерана ВОВ

Фото: Пресс-служба суда

Суд приговорил к четырем годам колонии общего режима блогера Матвея Юферова, который справил нужду на стенд с фото ветераном ВОВ. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— Суд назначил 19-летнему Матвею Юферову наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет, сроком на пять лет, — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

До этого сообщалось, что прокуратура попросила назначить блогеру Юферову, осквернившему стенд с фото ветерана, наказание в виде пяти лет в колонии общего режима.

Дело блогера Матвея Юферова

Утром 26 ноября стало известно, что полиция в Санкт-Петербурге задержала 19-летнего блогера, который справил нужду в Измайлове на стенд с фото ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова и опубликовал видео со своим поступком в социальных сетях.

Видимо, юноша быстро понял, что ему грозит уголовное преследование. Поэтому он удалил на странице в Instagram ролик, на котором был запечатлен процесс осквернения стенда, а позже и сам аккаунт.

Вскоре после первых сообщений в СМИ в отношении блогера возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление памяти защитников Отечества».

Узнав, что его ищут полицейские, юноша сбежал в Петербург на электричке. Там его быстро задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России.