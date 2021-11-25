СМИ: Задержан осквернивший в Москве стенд с фото ветерана ВОВ блогер

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Санкт-Петербурге полиция задержала 19-летнего блогера, который справил нужду в Москве на стенд с фото ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова и опубликовал видео со своим поступком в социальных сетях.

Злоумышленник быстро понял, что ему грозит уголовное преследование. Поэтому он удалил на странице в Instagram ролик, на котором был запечатлен процесс осквернения стенда. Потом молодой человек избавился и от самого аккаунта.

Против блогера завели уголовное дело по статье «Оскорбление памяти защитников Отечества». Он, узнав, что его ищут полицейские, сбежал в Петербург на электричках. Но и там его быстро задержали. Блогера доставят в Москву, где с ним проведут следственные действия. Кроме того, следствие намерено отправить подозреваемого на судебно-психиатрическую экспертизу, передает РЕН ТВ.

Между тем по другим данным молодого человека еще ищут.

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Информация о данном инциденте появилась в СМИ утром 25 ноября. В Измайлове блогер справил нужду на стенд, где размещено фото ветерана Великой Отечественной войны.