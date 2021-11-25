Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Задержан осквернивший в Москве стенд с фото ветерана ВОВ блогер

Юлия Курганова

Происшествия
СМИ: Задержан осквернивший в Москве стенд с фото ветерана ВОВ блогер
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Санкт-Петербурге полиция задержала 19-летнего блогера, который справил нужду в Москве на стенд с фото ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова и опубликовал видео со своим поступком в социальных сетях.

Злоумышленник быстро понял, что ему грозит уголовное преследование. Поэтому он удалил на странице в Instagram ролик, на котором был запечатлен процесс осквернения стенда. Потом молодой человек избавился и от самого аккаунта.

Против блогера завели уголовное дело по статье «Оскорбление памяти защитников Отечества». Он, узнав, что его ищут полицейские, сбежал в Петербург на электричках. Но и там его быстро задержали. Блогера доставят в Москву, где с ним проведут следственные действия. Кроме того, следствие намерено отправить подозреваемого на судебно-психиатрическую экспертизу, передает РЕН ТВ.

Между тем по другим данным молодого человека еще ищут.

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Информация о данном инциденте появилась в СМИ утром 25 ноября. В Измайлове блогер справил нужду на стенд, где размещено фото ветерана Великой Отечественной войны.

Читайте также:
Блогеры Ветераны Задержания
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте