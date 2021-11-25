СК возбудил уголовное дело после того, как блогер справил нужду на стенд с фото ветерана ВОВ

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как блогер справил нужду на стенд с фото ветерана ВОВ в Измайлове. Об этом в четверг, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, следователи возбудили уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично».

— Личность подозреваемого установлена, в ближайшее время следователи приступят к проведению с ним необходимых следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — заключила собеседница «ВМ».

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Информация о данном инциденте появилась в СМИ утром 25 ноября. В Измайлове блогер справил нужду на стенд, где размещено фото ветерана Великой Отечественной войны.

Видеозапись блогер опубликовал в разделе Stories на своей странице в соцсети Instagram. Спустя некоторое время видео из аккаунта блогера было удалено.