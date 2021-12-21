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Прокуратура запросили пять лет колонии для блогера, осквернившего портрет ветерана ВОВ

Евгений Белоусов

Происшествия
Прокуратура запросили пять лет колонии для блогера, осквернившего портрет ветерана ВОВ
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура Москвы попросила назначить блогеру Матвею Юферову, осквернившему стенд с фото ветерана, наказание в виде пяти лет в колонии общего режима. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры.

Кроме того, гособвинитель просит лишить 19-летнего блогера права заниматься администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», также на пять лет, говорится в Telergram-канале «Прокуратура Москвы».

Дело блогера Матвея Юферова

Информация о данном инциденте появилась утром 25 ноября. В СМИ сообщалось, что в Измайлове блогер справил нужду на стенд, где размещено фото ветерана Великой Отечественной войны.

Видеозапись блогер опубликовал в разделе Stories на своей странице в соцсети Instagram. Позже юноша удалил в Instagram ролик, на котором был запечатлен процесс осквернения стенда, а также избавился от своего аккаунта в социальной сети.

Прокуратура запросили пять лет колонии для блогера, осквернившего портрет ветерана ВОВ Фото: Прокуратура Москвы

26 ноября полиция задержала в Санкт-Петербурге 19-летнего блогера. Тем же днем он был доставлен на допрос в Следственный комитет.

27 ноября Измайловский районный суд Москвы арестовал 19-летнего блогера на два месяца.

2 декабря столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении 19-летнего блогера.

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