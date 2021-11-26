Осквернившего портрет ветерана 19-летнего блогера доставили на допрос в СК

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

19-летний блогер, который осквернил стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны и выложил снимок процесса в соцсети, доставлен на допрос в Следственный комитет. Об этом в пятницу, 26 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Видео: ГСУ СК России по Москве

Утром 26 ноября стало известно, что полиция в Санкт-Петербурге задержала 19-летнего блогера, который справил нужду в Измайлове на стенд с фото ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова и опубликовал видео со своим поступком в социальных сетях.

Видимо, юноша быстро понял, что ему грозит уголовное преследование. Поэтому он удалил на странице в Instagram ролик, на котором был запечатлен процесс осквернения стенда, а позже и сам аккаунт.

Вскоре после первых сообщений в СМИ в отношении блогера возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление памяти защитников Отечества».

Узнав, что его ищут полицейские, юноша сбежал в Петербург на электричке. Там его быстро задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России.