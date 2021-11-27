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Суд арестовал москвича, осквернившего портрет ветерана

Василий Плиткин

Происшествия
Суд арестовал москвича, осквернившего портрет ветерана
Фото: СК РФ

Измайловский районный суд Москвы арестовал на два месяца 19-летнего блогера, который осквернил стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны.Об этом в субботу, 27 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции прокуратуры Измайловский районный суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2022 года, — сказала она.

Молодого человека обвиняют по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично».

Полиция 26 ноября задержала в Санкт-Петербурге 19-летнего блогера, который в московском районе Измайлово справил нужду на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова и опубликовал видео со своим поступком в социальных сетях.

Позже юноша удалил в Instagram ролик, на котором был запечатлен процесс осквернения стенда, а также избавился от своего аккаунта в социальной сети.

Вскоре после первых сообщений СМИ о поступке блогера в отношении него возбудили уголовное дело. Молодой человек, узнав о том, что его ищут правоохранители, сбежал в Петербург на электричке. Там его быстро задержали.

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