Прокуратура утвердила обвинение блогеру, осквернившему стенд с фото ветерана
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу молодого человека, который осквернил портрет ветерана. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы ведомства Людмила Нефедова в четверг, 29 ноября.
По словам представителя ведомства, 19-летний житель Московской области обвиняется в совершении преступления по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Уголовное дело, возбужденное по материалам проверки Измайловской межрайонной прокуратуры, будет направлено в Московский городской суд.
— Обвиняемый содержится под стражей, — отметила Нефедова.
Дело блогера
Информация о данном инциденте появилась утром 25 ноября. В СМИ сообщалось, что в Измайлове блогер справил нужду на стенд, где размещено фото ветерана Великой Отечественной войны.
Видеозапись блогер опубликовал в разделе Stories на своей странице в соцсети Instagram. Позже юноша удалил в Instagram ролик, на котором был запечатлен процесс осквернения стенда, а также избавился от своего аккаунта в социальной сети.
26 ноября полиция задержала в Санкт-Петербурге 19-летнего блогера. Тем же днем он был доставлен на допрос в следственный комитет.
27 ноября Измайловский районный суд Москвы арестовал 19-летнего блогера на два месяца.