Прокуратура утвердила обвинение блогеру, осквернившему стенд с фото ветерана

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу молодого человека, который осквернил портрет ветерана. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы ведомства Людмила Нефедова в четверг, 29 ноября.

По словам представителя ведомства, 19-летний житель Московской области обвиняется в совершении преступления по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Уголовное дело, возбужденное по материалам проверки Измайловской межрайонной прокуратуры, будет направлено в Московский городской суд.

— Обвиняемый содержится под стражей, — отметила Нефедова.

Дело блогера

Информация о данном инциденте появилась утром 25 ноября. В СМИ сообщалось, что в Измайлове блогер справил нужду на стенд, где размещено фото ветерана Великой Отечественной войны.

Видеозапись блогер опубликовал в разделе Stories на своей странице в соцсети Instagram. Позже юноша удалил в Instagram ролик, на котором был запечатлен процесс осквернения стенда, а также избавился от своего аккаунта в социальной сети.

Фото: Прокуратура Москвы

26 ноября полиция задержала в Санкт-Петербурге 19-летнего блогера. Тем же днем он был доставлен на допрос в следственный комитет.

Видео: ГСУ СК России по Москве

27 ноября Измайловский районный суд Москвы арестовал 19-летнего блогера на два месяца.