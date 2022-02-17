Зеленский отказался от прямых переговоров с ДНР и ЛНР

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Украина не будет проводить прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 17 февраля.

— Нет, не пойдем. Это бессмысленно, — сказал глава государства.

Самопровозглашенные республики, по его мнению, ничего не решают, поэтому на них не стоит тратить время. Они с кем-то советуются и, возможно, спрашивают разрешения в ходе заседаний Минских подгрупп, допустил лидер.

При этом юридически и фактически ЛНР и ДНР не являются субъектами, подчеркнул он. Желание Россией сделать их таковыми лишь затягивает процесс, приводит слова Зеленского РИА Новости.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.