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Синоптик пообещал москвичам 18 февраля апрельскую погоду

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
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Синоптик пообещал москвичам 18 февраля апрельскую погоду
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Температура в Москве в пятницу, 18 апреля, может достигать апрельских значений. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Среднесуточная температура воздуха в пятницу по климату будет соответствовать 7-му апреля, — рассказал он.

По словам Тишковца, в течение суток температура в Москве будет держаться на ровне плюс двух — плюс пяти градусов. Это, утверждает синоптик, аномально и на 10 градусов выше нормы для февраля.

Он также отметил, что сугробы в Москве продолжат стремительно таять, и к выходным высота снежного покрова с нынешних 34 сантиметров уменьшится до 28 сантиметров при февральской норме 39 сантиметров. Об этом синоптик написал на своей странице в Instagram.

Днем ранее, 16 февраля, сообщалось, что городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с ухудшением погодных условий.

Под особым контролем городских служб находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

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