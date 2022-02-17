Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Несколько человек пострадали в ДТП на севере Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Несколько человек пострадали в ДТП на севере Москвы
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Международное шоссе Карта всех событий

Авария произошла на первом километре Международного шоссе. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

По данным ведомства, водитель автомобиля марки «Шкода» не справился с управлением и столкнулся с «газелью», в которой находились работники коммунальной службы Московской области. От полученного удара «газель» опрокинулась, после чего в нее врезался другой автомобиль марки «Ниссан».

В результате ДТП пятеро пассажиров «газели» получили ранения. Остальных участников аварии сейчас осматривают медики.

— Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего и обеспечивают безопасность в месте происшествия. Движение транспорта осуществляется по одной полосе из трех, — говорится в сообщении.

Статистика ГИБДД

Четыре человека погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе. Еще 122 получили ранения, в том числе 10 детей в возрасте до шестнадцати лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу в понедельник, 14 февраля.

По данным ведомства, самыми распространенными видами ДТП остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов — 56 и 31 соответственно.

Читайте также:
«Газель» Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте