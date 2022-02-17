Несколько человек пострадали в ДТП на севере Москвы

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Россия, Москва, Международное шоссе Карта всех событий

Авария произошла на первом километре Международного шоссе. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

По данным ведомства, водитель автомобиля марки «Шкода» не справился с управлением и столкнулся с «газелью», в которой находились работники коммунальной службы Московской области. От полученного удара «газель» опрокинулась, после чего в нее врезался другой автомобиль марки «Ниссан».

В результате ДТП пятеро пассажиров «газели» получили ранения. Остальных участников аварии сейчас осматривают медики.

— Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего и обеспечивают безопасность в месте происшествия. Движение транспорта осуществляется по одной полосе из трех, — говорится в сообщении.

Статистика ГИБДД

Четыре человека погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе. Еще 122 получили ранения, в том числе 10 детей в возрасте до шестнадцати лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу в понедельник, 14 февраля.

По данным ведомства, самыми распространенными видами ДТП остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов — 56 и 31 соответственно.