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Число машин на дорогах Москвы выросло на 90 тысяч машин в день с прошлой недели

Евгений Белоусов

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Число машин на дорогах Москвы выросло на 90 тысяч машин в день с прошлой недели
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Количество автомобилей на дорогах Москвы в сравнении с прошлой неделей выросло на 90 тысяч машин в день. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что движение в городе вечером 17 февраля оценивается в восемь баллов. Из-за постоянно увеличивающегося количества машин в вечерние часы пик загруженность дорог может достигать в столице до девяти баллов.

Уточняется, что количество автомобилей на этой неделе выросло на четыре процента по сравнению с прошлой неделей.

— Сейчас в центре быстрей всего на метро. А по вылетным магистралям на такси и общественном транспорте — они едут по выделенным полосам. Водителям рекомендуем перенести поездки на более позднее время — так вы сможете сэкономить время в пути, — говорится в сообщении.

До этого Госавтоинспекция Москвы дала автомобилистам несколько советов по вождению в непогоду, так как в четверг, 17 февраля, в Москве ожидается дождь с мокрым снегом, гололедица и порывы ветра до 20 метров в секунду.

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