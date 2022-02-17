Московским автомобилистам дали советы по вождению в непогоду

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Госавтоинспекция Москвы дала автомобилистам несколько советов по вождению в непогоду, так как в четверг, 17 февраля, в Москве ожидается дождь с мокрым снегом, гололедица и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Столичным водителя напомнили о важности наличия жидкости в бачке стеклоомывателя. Автомобилистов призвали не забывать снижать скорость в непогоду и заранее занимать нужную полосу движения для поворота.

В Госавтоинспекции также посоветовали увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и с осторожностью отъезжать с места парковки.

Несколько советов дали и столичным пешеходам. Им напомнили о важности ношения одежды со светоотражающими элементами. При переходе проезжей части пешеходам следует снимать капюшон.

Также рекомендуется обращать внимание на припаркованный транспорт, чтобы не попасть под колеса отъезжающего с парковки автомобиля, говорится в сообщении.

Днем ранее, 16 февраля, сообщалось, что городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.

До этого в ГУ МЧС по Москве предупредили об усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду и осадках в виде дождя и мокрого снега, ожидаемых в четверг, 17 февраля.