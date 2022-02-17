Минобороны Британии обнародовало схему «вторжения» России на Украину

Фото: Минобороны РФ

Минобороны Великобритании опубликовало карту, на которой изображены направления главных ударов в рамках якобы нападения России на Украину.

— Россия сохраняет значительное военное присутствие, силами которого можно провести внезапное вторжение, — говорится в сообщении.

Схема представлена на карте под названием «Возможная ось вторжения президента Путина». Первая фаза, как уточняется, включает в себя вторжение на Киев и Днепр.

Также в ходе нее Россия якобы нападет на Украину со стороны Крыма вдоль Азовского побережья, а с территории Белоруссии — на Киев. Вторая фаза предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы, отмечается на странице Минобороны в Twitter.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.