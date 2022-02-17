Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны Британии обнародовало схему «вторжения» России на Украину

Иван Юминов

В мире
Минобороны Британии обнародовало схему «вторжения» России на Украину
Фото: Минобороны РФ

Минобороны Великобритании опубликовало карту, на которой изображены направления главных ударов в рамках якобы нападения России на Украину.

— Россия сохраняет значительное военное присутствие, силами которого можно провести внезапное вторжение, — говорится в сообщении.

Схема представлена на карте под названием «Возможная ось вторжения президента Путина». Первая фаза, как уточняется, включает в себя вторжение на Киев и Днепр.

Также в ходе нее Россия якобы нападет на Украину со стороны Крыма вдоль Азовского побережья, а с территории Белоруссии — на Киев. Вторая фаза предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы, отмечается на странице Минобороны в Twitter.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.

Читайте также:
Украина Россия Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте