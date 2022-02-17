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Фасад здания бывшего завода «Красный треугольник» обрушился в Петербурге

Иван Юминов

Происшествия
Фасад здания бывшего завода «Красный треугольник» обрушился в Петербурге
Фото: Sergey Kudryavtsev / Public Domain

Обрушение фасада произошло в здании бывшего завода «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС в четверг, 17 февраля.

— Обрушение фасада произошло в бывшем здании завода «Красный треугольник» на площади 150 квадратных метров на тротуар и деревья. Пострадала женщина от падения дерева, извлечена, находится в сознании, передана бригаде СМП для осмотра, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / РИА Новости

Повреждения, как уточняется, получили и два автомобиля. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

При этом из-за обрушения временно пришлось изменить маршруты трех автобусов. По факту инцидента была инициирована проверка со стороны прокуратуры Санкт-Петербурга.

Комплекс располагается на Обводном канале, он насчитывает около 150 корпусов. Завод был основан в 1860 году и стал первой в России фабрикой по производству резины, отмечает ТАСС.

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